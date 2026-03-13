Mundo
Guerra no Médio Oriente
António Guterres apela ao regresso imediato às negociações
O Secretário Geral das Nações Unidas insiste que o diálogo é a única solução para a guerra no Médio Oriente.
Guterres esteve na Turquia, onde recebeu o Prémio Internacional da Paz Atatürk e reuniu-se com o presidente turco, para falarem de questões regionais e globais.
Erdogan diz que vai manter intensos esforços diplomáticos para evitar que a guerra entre Irão, Israel e Estados Unidos se intensifique ainda mais...
E António Guterres lembrou o legado do primeiro Presidente da Turquia, Atatürk, e o caminho por ele percorrido para a construção da paz no seu próprio país e no mundo.