António Guterres apela ao regresso imediato às negociações

António Guterres apela ao regresso imediato às negociações

O Secretário Geral das Nações Unidas insiste que o diálogo é a única solução para a guerra no Médio Oriente.

RTP /
VER MAIS
António Guterres volta a apelar às partes em confronto para cessarem as hostilidades e retomarem as negociações.

Guterres esteve na Turquia, onde recebeu o Prémio Internacional da Paz Atatürk e reuniu-se com o presidente turco, para falarem de questões regionais e globais.

Erdogan diz que vai manter intensos esforços diplomáticos para evitar que a guerra entre Irão, Israel e Estados Unidos se intensifique ainda mais...

E António Guterres lembrou o legado do primeiro Presidente da Turquia, Atatürk, e o caminho por ele percorrido para a construção da paz no seu próprio país e no mundo.
PUB
PUB