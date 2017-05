António Guterres considera "essencial" o Acordo de Paris

Cristina Sambado - RTP 31 Mai, 2017, 10:22 / atualizado em 31 Mai, 2017, 10:58 | Mundo

No seu primeiro discurso sobre o tema das alterações climáticas, Guterres pediu “maior ambição” à comunidade internacional para cumprir os compromissos da Cimeira de Paris que considera “um momento chave para a história da humanidade”.



“Se algum Governo duvida da vontade e da necessidade global desse acordo é a razão para os outros se unirem com mais força e manterem o rumo”, afirmou o secretário-geral da ONU em Nova Iorque.







Para António Guterres, a “mensagem é simples. O comboio da sustentabilidade já partiu da estação. Suba a bordo ou fique para trás. Aqueles que não apostem na economia verde viverão um futuro cinzento. Aqueles que abraçam tecnologias verdes estabelecerão o padrão para a liderança económica no século XXI”.



No entanto, o secretário-geral das Nações Unidas reconhece que “vão existir desistências pelo caminho, o que é normal numa família com mais de 190 Nações. Mas com a participação de todos, o mundo pode dar vida ao Acordo de Paris”.



Os Estados Unidos estão entre os 147 países que ratificaram o Acordo de Paris. No entanto, na passada semana, durante a cimeira do G7, Donald Trump expressou as suas reservas quanto ao acordo assinado pela Administração de Barack Obama e anunciou que esta semana tomaria uma decisão sobre a permanência do país.Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e o segundo maior emissor de gases de efeito de estufa após a China.



Segundo Guterres, “o mundo está uma confusão. É essencial que o mundo implemente o Acordo de Paris. Acreditamos que será importante para os Estados Unidos não abandonar o acordo de Paris”.



“Mas, mesmo que o Governo dos Estados Unidos decida abandonar o Acordo de Paris, é muito importante para a sociedade americana, como um todo – as cidades, os Estados, as empresas, os negócios – permanecerem envolvidos no processo”, sublinhou.