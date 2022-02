António Guterres pede a Putin "em nome da humanidade" para retirar as tropas da Ucrânia

António Guterres pediu a Vladimir Putin "em nome da humanidade" que mande recuar as tropas russas. Um apelo após uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por todo o mundo, multiplicam-se as condenações à invasão.