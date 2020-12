A informação é da ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias - com o porta voz André Matias de Almeida a dizer que os números do governo podem pecar por excesso relativamente ao número de motoristas com situação resolvida.André Matias de Almeida estima que este bloqueio tenha causado um prejuízo acima dos três milhões de euros.





Há seis dias que se instalou o caos, no sul de Inglaterra. Milhares de motoristas continuam à espera para cruzar a fronteira de Dover para Calais, em França.