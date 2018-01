Ao lado de Merkel, Macron diz que França "precisa" da Alemanha para reformar Europa

Lusa19 Jan, 2018, 21:10 | Mundo

"O que simplesmente posso dizer é que a ambição [do programa europeu francês] que carregamos não pode ser concretizada sozinha e que precisa de ser conjugada com a ambição alemã", disse o chefe de Estado francês, numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, Angela Merkel, no Eliseu (sede da Presidência francesa).

Este encontro entre Macron e Merkel, o primeiro desde o anúncio do acordo de princípio firmado pelos conservadores alemães liderados pela chanceler Angela Merkel e pelo Partido Social-Democrata (SPD) de Martin Schulz, esteve centrado no futuro da Europa e nas prioridades de Paris e de Berlim.

As consequências para a política europeia do congresso extraordinário do SPD, que vai referendar no domingo o acordo de princípio alcançado com os conservadores (União Democrata-Cristã - CDU, de Angela Merkel, e o seu aliado bávaro União Social Cristã - CSU) no passado dia 12 de janeiro, dominou as perguntas lançadas pelos jornalistas presentes no Eliseu.

"O meu fervor europeu e a conceção de uma Europa forte não depende da decisão de um outro partido político, embora espere que o SPD dê luz verde para iniciar conversações", declarou Merkel.

A chanceler alemã frisou, no entanto, que a estabilidade do governo alemão é indispensável para fazer avançar a construção europeia.

"Para agir na Europa, é essencial ter um governo estável na Alemanha", disse a política alemã.

A Alemanha está sem governo desde a realização de eleições gerais naquele país, a 24 de setembro, e Merkel procura cumprir, com o futuro governo de coligação, um quarto mandato.

Macron preferiu não comentar "assuntos de política interna de um país amigo", mas realçou o compromisso europeu manifestado tanto no acordo de princípio como no seio do SPD.

Devido à expectativa em torno das negociações do novo executivo alemão, os dois governantes adotaram uma postura prudente e não deram pormenores sobre as respetivas propostas para o fortalecimento da União Europeia (UE).

Para Macron, o importante é "saber para onde quer ir" a Europa, porque a partir do momento que esse ponto esteja definido serão encontrados os meios para atingir tal caminho.

O Presidente francês reiterou a sua visão de uma Europa "que protege", "com mais soberania" em matérias como a defesa, novas tecnologias e ambiente.

"Temos de construir a partir das convergências. Sempre construímos assim a Europa", frisou Macron.

Já Angela Merkel deu mais destaque à estabilidade da zona do euro, argumentando que esta "deve estar na vanguarda da competitividade", e às fronteiras da UE, que na sua opinião "não estão protegidas".