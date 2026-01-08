Mundo
Guerra no Médio Oriente
Apesar do cessar-fogo. Exército israelita mata criança de 11 anos na Faixa de Gaza
Uma criança palestiniana de 11 anos foi morta a tiro, esta quinta-feira, por forças israelitas no norte da Faixa de Gaza, num incidente que volta a levantar dúvidas sobre o cumprimento do acordo de cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025.
A morte ocorreu no campo de refugiados de Jabalia, segundo fontes médicas citadas pelas agências Anadolu e EFE.
A criança foi identificada como Hamsa Nidal Samir Hoso. De acordo com a agência turca Anadolu, forças israelitas posicionadas a leste do campo dispararam de forma intensa contra a área, matando a menina. O ataque ocorreu numa zona da qual o exército israelita se havia retirado no âmbito do cessar-fogo.
De acordo com a agência Lusa, a vítima foi atingida na zona de Fallujah, a oeste de Jabalia, uma área próxima da chamada Linha Amarela, que marca a divisão entre o território controlado por Israel e o restante da Faixa de Gaza. O tio da criança, Masoud Hoso, relatou que o pai da menina está desaparecido desde a passada terça-feira.
Os serviços de ambulância de Gaza informaram que outro menor, com cerca de 15 anos, ficou gravemente ferido no abdómen no bairro de Zeitoun, no leste da Cidade de Gaza, após disparos de veículos israelitas estacionados atrás da Linha Amarela. Apesar do cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro de 2025, entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, as autoridades de saúde em Gaza denunciam a continuação quase diária de mortes causadas por disparos israelitas.
Segundo o Ministério da Saúde do enclave, desde a entrada em vigor da trégua, em outubro do ano passado, 424 palestinianos foram mortos e 1.189 ficaram feridos.
Desde o início da ofensiva israelita, em outubro de 2023, mais de 71.400 pessoas- na sua maioria mulheres e crianças- terão sido mortas, e mais de 171 mil ficaram feridas na Faixa de Gaza.
As mortes recentes têm ocorrido, por vezes, perto da Linha Amarela, onde o exército israelita mantém posições, e noutras situações resultam de ataques aéreos em zonas não controladas por Israel.
O exército israelita tem justificado estes ataques alegando que as vítimas representam uma ameaça às suas tropas ou que pertencem ao Hamas. Na passada sexta-feira, três crianças com idades entre os 11 e os 15 anos foram mortas por disparos israelitas em Gaza, segundo relatos locais.
c/agências