Apesar do cessar-fogo. Exército israelita mata criança de 11 anos na Faixa de Gaza

Os serviços de ambulância de Gaza informaram que outro menor, com cerca de 15 anos, ficou gravemente ferido no abdómen no bairro de Zeitoun, no leste da Cidade de Gaza, após disparos de veículos israelitas estacionados atrás da Linha Amarela.

O exército israelita tem justificado estes ataques alegando que as vítimas representam uma ameaça às suas tropas ou que pertencem ao Hamas. Na passada sexta-feira, três crianças com idades entre os 11 e os 15 anos foram mortas por disparos israelitas em Gaza, segundo relatos locais.





c/agências

A morte ocorreu no campo de refugiados de Jabalia, segundo fontes médicas citadas pelas agências Anadolu e EFE.De acordo com a agência turca Anadolu, forças israelitas posicionadas a leste do campo dispararam de forma intensa contra a área, matando a menina. O ataque ocorreu numa zona da qual o exército israelita se havia retirado no âmbito do cessar-fogo.De acordo com a agência Lusa, a vítima foi atingida na zona de Fallujah, a oeste de Jabalia, uma área próxima da chamada Linha Amarela, que marca a divisão entre o território controlado por Israel e o restante da Faixa de Gaza. O tio da criança, Masoud Hoso, relatou que o pai da menina está desaparecido desde a passada terça-feira.Apesar do cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro de 2025, entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, as autoridades de saúde em Gaza denunciam a continuação quase diária de mortes causadas por disparos israelitas.Segundo o Ministério da Saúde do enclave, desde a entrada em vigor da trégua, em outubro do ano passado, 424 palestinianos foram mortos e 1.189 ficaram feridos.As mortes recentes têm ocorrido, por vezes, perto da Linha Amarela, onde o exército israelita mantém posições, e noutras situações resultam de ataques aéreos em zonas não controladas por Israel.