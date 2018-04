Apoiantes impedem Lula de sair do Sindicato dos Metalúrgicos - vídeo

Após alguns minutos, Lula da Silva acabou por sair do veículo e voltou a entrar no edifício. Passava pouco das 21h00 em Portugal, 17h00 em São Paulo.



Dentro do carro, além de Lula da Silva e do seu advogado Cristiano Zanin, estavam Paulo Okamotto, o segurança e o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.



O ex-Presidente deveria seguir sob escolta de carro até ao aeroporto de Congonhas, onde iria embarcar no avião da Polícia Federal que o levaria para Curitiba, local onde deverá cumprir o início da pena de 12 anos e um mês a que foi condenado.



O ex-Presidente brasileiro é acusado de receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras, num processo da Operação Lava Jato.



Lula da Silva diz-se inocente e afirma que os processos judiciais que correm contra si visam impedir que concorra de novo à Presidência, nas eleições de outubro próximo.