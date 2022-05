Após tiroteio em escola. Trump vai participar na convenção anual da NRA

EUA. O que é a NRA e por que é tão poderosa https://t.co/vIpexqeVEa — RTPNotícias (@RTPNoticias) May 25, 2022

, vincou Donald Trump numa publicação na sua própria rede social, a Truth Social, criada depois de ter sido expulso do Twitter.O antigo ocupante da Casa Branca disse ainda planear “entregar uma mensagem importante à América”.O evento da National Rifle Association é de extrema importância para odas armas nos EUA. Criada em 1871 por dois veteranos da guerra civil,, conforme a interpretação que faz da Segunda Emenda da Constituição norte-americana.Vários dos membros da NRA são, aliás, políticos, o que ajuda a explicar a dificuldade presente no Congresso de aprovar leis para o controlo do armamento no país.Na conferência de três dias que tem início esta sexta-feira, está prevista a apresentação “das mais recentes novidades nas armas e equipamentos”.Dezanove crianças e duas professoras morreram depois de um jovem de 18 anos ter aberto fogo numa escola no Texas. Dias antes, um outro homem matou 13 pessoas num tiroteio num supermercado em Buffalo, Nova Iorque, tendo aparentemente por alvo população afrodescendente.O massacre na escola de Uvalde, Texas, foi o mais mortífero da última década nos Estados Unidos e veio reacender o debate sobre a posse de armas por civis. O próprio presidente Joe Biden apelou a novas restrições nesse sentido:, declarou emotivamente.

“Podemos fazer mais do que rezar”

Aren’t you slated to headline a speaking gig for the NRA in three days - in Houston, no less?



You can do more than pray. Faith without works is dead. https://t.co/NMX64KljhL — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 24, 2022

Para além de Donald Trump, também o governador do Texas, Greg Abbott, e o senador texano Ted Cruz vão discursar na convenção da NRA.Beto O’Rourke, democrata que vai concorrer contra Abbott nas eleições intercalares de novembro, apelou a que o governador não participe no evento., escreveu no Twitter.“Estamos a dever ações aos pais [que perderam filhos no massacre]. Eles querem que façamos algo já.. Mas, se continuarmos a aceitar isto, então a culpa é nossa; não é só do governador, é nossa”, disse O’Rourke aos jornalistas esta semana.Também Ted Cruz optou por não se distanciar da convenção, apesar de ter dito estar “a orar fervorosamente pelas crianças e famílias no horrível tiroteio em Uvalde”.Em resposta, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez escreveu no Twitter que“Não vai discursar num evento da NRA em três dias em Houston, ainda para mais?”, questionou a democrata. “Podemos fazer mais do que rezar”.Apesar dos apelos, também desta vez tudo deverá permanecer igual nos Estados Unidos no que diz respeito à posse e porte de armas por civis., bloqueando a aprovação de leis nesse sentido.Do lado dos cidadãos pró-armas também não tem surgido vontade de mudança. A Fundação para a Segunda Emenda (SAF) e o Comité de Cidadãos para o Direito à Posse e Porte de Armas (CCRKBA) lançaram, aliás, um comunicado conjunto no qual culparam os políticos e as direções das escolas pelo massacre desta semana no Texas.Segundo estas organizações,dos estabelecimentos de ensino para dispararem em situações de emergência.