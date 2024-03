Apreendidos 45 quilos de cocaína em operação conjunta da PJ e Guardia Civil espanhola

Em comunicado, a PJ adianta que na operação "Filtro", efetuada nos últimos dias, foram detidos dois homens, de 51 e 64 anos, suspeitos de integrar um grupo criminoso organizado que se dedicava à introdução, no continente europeu, de elevadas quantidades de cocaína, com origem na América Latina.

Foi aplicada a ambos os suspeitos a medida de coação de prisão preventiva.

"Durante a investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, iniciada na sequência de uma entrega controlada acordada com as autoridades espanholas e desenvolvida no quadro de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram realizadas diligências que permitiram apreender cerca de 45 quilos de cocaína", refere PJ.

A cocaína apreendida encontrava-se misturada com um pó de cor preta, acondicionado no interior de 27 cilindros metálicos, habitualmente usados em sistemas de purificação de águas residuais", precisou a polícia.

De acordo com os investigadores, os cilindros, importados da Colômbia e com destino a uma empresa portuguesa usada pelo grupo criminoso de que os detidos eram presumivelmente integrantes, haviam chegado ao Aeroporto de Madrid/Barajas, em Espanha, há cerca de duas semanas, tendo seguido depois para Portugal por via terrestre sob vigilância da Guardia Civil e da PJ.

No quadro da operação "Filtro" foram ainda realizadas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido possível "apreender documentos e objetos com relevante interesse probatório", destacando-se equipamento que iria ser utilizado na montagem de um laboratório para extração da cocaína (cloridrato) do pó onde vinha misturada.

As investigações policiais prosseguem.