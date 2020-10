Apreensão de armas e de petróleo. Irão chama "Piratas das Caraíbas" aos EUA

Para culminar, o Departamento de Estado e o Tesouro anunciaram um novo pacote de sanções a 11 empresas e indivíduos, devido ao seu envolvimento na venda e compra de produtos petroquímicos iranianos.





“O regime iraniano beneficia de uma rede global de entidades intermediárias do setor petroquímico iraniano”, afirmou o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, num comunicado de imprensa emitido esta quinta-feira.

e oprimir o povo iraniano”.Entre as entidades agora sancionadas estão as empresas iranianas Companhia Prtoquimica Morvarid e a Companhia de Polímeros Arya Sasol, a Holding de Energia Jiaxiang baseada em Singapura e as empresas Binrin, Elfo Energy, Glory Advanced, Jane Sjang Co e Sibshur Limited. Todas têm negócios com a Triliancem, sancionada pela Administração norte-americana em janeiro de 2020.. De acordo com analistas, Biden teria ainda mais dores de cabeça para desfazer o novelo com que Trump tenta isolar o Irão na cena internacional.Washington prometeu agir contra quem quebrasse o boicote americano ao petróleo iraniano. Geralmente, as sanções congelam quaisquer bens que as empresas e indivíduos detenham em solo americano, e proíbem empresas norte-americanas e cidadãos individuais de terem negócios com iranianos.

As novas sanções e a apreensão do material de guerra iraniano coincidiram também com o anúncio de que piratas informáticos a soldo de Teerão terão ameaçado eleitores norte-americanos com e-mails falsos.

JáEste último teve origem em empresas ligadas à Guarda Revolucionária e os armadores fizeram de tudo para encobrir os verdadeiros proprietários, refere a queixa apresentada pelo vice-procurador geral John Demers.Os dois navios petroleiros, o Euroforce, de bandeira da Libéria e o Maersk Progress, de Singapura, haviam tentado descarregar e alterar a rota diversas vezes nas últimas semanas para despistar as autoridades norte-americanas, referiu Demers.

"Piratas das Caraíbas"

Tanto“Estas ações tiveram início no verão passado. E estas situações orgânicas e fluidas”, justificou Michael Sherwin, o procurador em exercício do Distrito de Columbia, referindo que a sua divulgação “nada teve a ver com questões políticas”.O Irão reagiu à notícia com alguma ironia, referindo quena venda de 1.1 milhões de barris de crude iraniano.

“Os Piratas das Caraíbas gabam-se abertamente do seu saque. Ninguém civilizado se gaba dos seus roubos”, afirmou na rede Twitter o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Saeed Khatibzadeh.

Oficialmente o regime iraniano afirma que as remessas de petróleo apreendidas pertenciam aos armadores e não ao Irão.Também em julho Teerão negou que forças norte-americanas tinham abordado e capturado um navio iraniano que transportava armas para os grupos iemenitas Houthi e acusaram Washington de estar a usar o pretexto para conseguir uma extensão do embargo de armas imposto ao Irão pelas Nações Unidas.

O regime dos Ayatolhas também nega estar a fornecer armamento e apoio logístico aos grupo Houthi, xiitas, que combatem desde 2015 uma aliança saudita e dos Emirados que apoia o Governo saudita do Iémen, satélite de Riade.







Com agências