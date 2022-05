Aquecimento global está a tirar horas de sono a milhões de pessoas em todo o mundo

As temperaturas ambientais estão a aumentar em todo o mundo, com os termómetros a registarem maiores subidas durante a noite do que durante o dia. Consequentemente, milhares de pessoas em todo o mundo estão a dormir menos horas devido ao calor.Um estudo da Universidade de Copenhaga publicado na revista, na passada sexta-feira, descobriu que “os adultos adormecem mais tarde, acordam mais cedo e dormem menos durante as noites quentes”.Segundo o estudo, uma noite com temperaturas acima dos 25°C numa cidade de um milhão de habitantes resultaria em 46 mil pessoas a sofrerem de perda de sono.

“A ponta do iceberg”

O estudo alerta ainda para as consequências do aquecimento global a longo prazo, prevendo que “a perda anual total de sono devido à subida das temperaturas noturnas pode aumentar constantemente até meados do século, com as perdas anuais a tornarem-se marcadamente maiores em 2099 sob um cenário de aumento dos gases de efeito de estufa”.

Segundo a investigação, até o final do século, as altas temperaturas noturnas podem “roubar” entre 50 a 58 horas de sono a cada pessoa por ano.

“Para a maioria de nós, o sono é uma parte muito familiar da nossa rotina diária; passamos quase um terço das nossas vidas a dormir”, disse Kelton Minor, da Universidade de Copenhaga, que liderou a investigação, citado por The Guardian . “Mas um número crescente de pessoas em muitos países em todo o mundo não dorme o suficiente”, acrescenta.

Perda de sono é superior nas mulheres e idosos

O estudo analisou sete milhões de registos de sono nortuno de mais de 47 mil pessoas em 48 países através de pulseiras de monitorização do sono. Os dados recolhidos entre 2015 e 2017 permitem concluir que a subida das temperaturas faz com que as pessoas demorem mais tempo a adormecer.Por este motivo, as mulheres podem ser mais afetadas pela perda de sono, uma vez que, em média, têm mais gordura subcutânea do que os homens, tornando o processo de arrefecimento corporal mais lento.O efeito nas pessoas mais velhas é explicado pela sua suscetibilidade, dado que a duração do sono é já menor e têm uma regulação mais fraca da temperatura corporal. “Descobrimos que os adultos mais velhos são marcadamente mais sensíveis a aumentos exógenos na temperatura ambiente noturna do que os adultos de meia-idade e adultos jovens”, lê-se no estudo.Por sua vez, as pessoas que residem em países de baixo e médio rendimento estão sujeitas a uma maior perda de sono com o aumento das temperaturas uma vez que têm menor acesso a tecnologias de arrefecimento, como ar condicionado e ventiladores.Os investigadores concluíram que os efeitos das noites mais quentes no sono foram comuns em todos os países, independentemente de terem climas naturalmente mais quentes ou mais frios.“Preocupantemente, também encontramos provas de que as pessoas que já vivem em países com climas mais quentes experienciaram maior perda de sono por grau de aumento de temperatura”, disse Minor. “Esperávamos que essas pessoas estivessem melhor adaptadas”, admitiu.Tal como explicam no estudo, a falta de sono tem sido associada à redução do desempenho cognitivo, à diminuição da produtividade, aumento dos ataques cardíacos, depressão, raiva e comportamentos suicidas.