Arábia Saudita continua sem dar informações sobre jornalista desaparecido

Foto: Murad Sezer - Reuters

Os funcionários do consulado disseram, na altura, que o jornalista saiu com vida do edifício, mas não conseguem provar essa afirmação pois as câmaras de segurança não estavam a funcionar nesse dia.



As manifestações prosseguem na Turquia para descobrir o paradeiro de Khashoggi e até o Presidente turco, Recep Erdoğan, já exigiu ao consulado provas concretas.