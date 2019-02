Arábia Saudita e Emirados transferiram armamento dos EUA para al-Qaeda

05 Fev, 2019, 19:01 | Mundo

Após as revelações da CNN, o Departamento de Defesa dos EUA afirma que a coligação saudita, ao distribuir este armamento, está a violar os termos do acordo com os EUA, e adianta ainda que está a ser feita uma investigação sobre o facto.







Corroborando a investigação da CNN, a cadeia de televisão qatari Al Jazeera mostrou que as armas foram também utilizadas por rebeldes hutis.





A Arábia Saudita e os EAU entraram na Guerra do Iémen em 2015, liderando uma coligação militar para fazer reconhecer internacionalmente o governo do Presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi.





De acordo com revelações da CNN, a Arábia Saudita tem a possibilidade de continuar a comprar armamento sofisticado dos EUA e outros equipamentos militares.







Os Estados Unidos são o maior fornecedor de armamento da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, e apoiam a continuação da coligação saudita na guerra, segundo a CNN. O fornecimento de armas por parte dos EUA para o conflito já foi responsável pela morte de milhares de civis.





Os legisladores americanos estão a elaborar uma resolução que ponha que acabe com o apoio à coligação por parte da administração Trump.







De acordo com as investigações da CNN , as armas dos EUA foram usadas em ataques sauditas que mataram dezenas de civis.“Os Estados Unidos não autorizaram a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos a transferir nenhum equipamento para os partidos do Iémen”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Johnny Michael, à CNN.No ano passado, após o assassinato de Jamal Khashoggi, Trump afirmou que seria “insensato” terminar com os acordos com a Arábia Saudita. “Não quero perder todo o investimento que está a ser feito pelo nosso país”.