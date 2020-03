Arábia Saudita. Membros da família real terão tentado afastar o trono do príncipe

De acordo com o, dois dos homens detidos foram o príncipe Ahmed bin Abdul Aziz, irmão mais novo do rei saudita, e Mohammed bin Nayef, sobrinho do rei. As detenções ocorreram na sexta-feira, depois de alegadas conversas entre os dois membros da família terem sido transmitidas à realeza.Terá sido o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, a ordenar a detenção dos dois homens por, órgão criado em 2007 para garantir uma transição suave no trono saudita.Esse mesmo Conselho foi fundamental para, em 2017, assegurar bin Salman como príncipe herdeiro e líder de facto do país, depois de ter conquistado 31 dos 34 votos. O irmão mais novo do rei, agora detido, ficou na altura excluído da linha de sucessão.Desde então, o príncipe Ahmed bin Abdul Aziz ter-se-á tornado um opositor do príncipe herdeiro e, ao alegadamente orquestrar o bloqueio de bin Salman ao trono, o irmão do rei poderá agora enfrentar acusações de traição.avança ainda que, posição que atualmente se encontra vaga. Se tal acontecesse, este tio do príncipe herdeiro passaria a ter grande influência sobre a nomeação de novos líderes sauditas, o que poderia ser negativo para bin Salman.

Homens detidos já foram libertados

As alegadas discussões entre os dois membros da família real originaram especulação em Riade sobre o estado de saúde do atual rei saudita. No entanto, o líder da coroa deverá reunir-se com diplomatas no domingo, algo que terá acalmado os rumores.Na sexta-feira, para além dos dois membros da coroa,. Todos, à exceção deste último, foram libertados no domingo, depois de serem interrogados.O príncipe Mohammed bin Salman, líder de facto da Arábia Saudita, é conhecido por alegadamente eliminar os seus rivais, algo que levanta críticas a nível mundial. Por outro lado, há quem o louve pela introdução de reformas culturais que têm proporcionado às mulheres sauditas uma maior participação na sociedade.Um dos casos mais controversos nos quais viu o seu nome envolvido foi o do, que em outubro de 2018 entrou no consulado saudita em Istambul e nunca mais foi visto.Khashoggi era um forte opositor da família real saudita, e esse país confessou que o jornalista morreu no edifício do consulado depois de as negociações para que regressasse ao país terem falhado. A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo.