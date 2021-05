Arábia Saudita suspende compras de carne de aves do Brasil

", indicaram os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura do Brasil.Num comunicado conjunto, as tutelas disseram que, até ao momento, apenas o Brasil foi objeto de atualização da lista de exportadores de carne de aves e que, caso a situação não seja devidamente resolvida, o caso poderá ser levado à Organização Mundial do Comércio (OMC).", acrescentou.Os Ministérios adiantaram que o executivo brasileiro iniciou contactos com as autoridades da Arábia Saudita e com a embaixada do país em Brasília para esclarecer o episódio.", concluiu.

De acordo com dados do Ministério da Economia brasileiro, as carnes de aves, com destaque para frango fresco, refrigerado ou congelado, lideram a lista de exportações para a Arábia Saudita, com uma participação de 38% do total.