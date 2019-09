Arábia Saudita vende prédio onde Jamal Khashoggi foi assassinado

RTP18 Set, 2019, 17:12 | Mundo

“A Arábia Saudita vendeu o prédio do Consulado Geral, no distrito de Levent, em Istambul, em agosto. A missão diplomática será transferida para um novo prédio, no distrito de Sariyer", revelou uma fonte anónima, avançou o Al Jazeera.





De acordo com a fonte da emissora turca Habeturk TV, o edifício onde o jornalista saudita foi assassinado acabou por ser vendido a um comprador desconhecido por um terço do seu valor.







Supostamente as autoridades sauditas precisavam da aprovação do Ministério das Relações Exteriores da Turquia antes de prosseguir com a venda da propriedade. Contudo, um dos funcionários do Ministério adiantou ao Middle East Eye que a Turquia não tinha informações para confirmar o negócio.





O colunista do Washington Post e crítico das políticas de Riade desapareceu misteriosamente, em outubro do ano passado, depois de entrar no Consulado saudita, em Istambul.







A capital da Arábia Saudita negou inicialmente qualquer conhecimento sobre o paradeiro do jornalista, mas acabou por admitir que Jamal Khashoggi foi morto e desmembrado dentro das instalações.



Algumas fontes asseguraram ainda que os restos mortais, nunca encontrados, foram dissolvidos em ácido, num jardim, a 300 metros do Consulado.



As autoridades sauditas chegaram a acusar funcionários dos seus próprios serviços de segurança pelo assassinato do jornalista. No entanto, sempre recusaram a realização de um julgamento com cobertura da imprensa e, sobretudo, desmentiram qualquer envolvimento por parte da família real no planeamento, execução e encobrimento do assassínio.



Por outro lado, o relatório internacional das Nações Unidas, publicado em junho deste ano, culpa a Arábia Saudita pelo assassinato de Jamal Khashoggi e envolve claramente o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman como mandante do assassínio.