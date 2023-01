Área Metropolitana do Porto inaugura gabinete em Bruxelas

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da AMP, assegura que os investimentos em transportes são uma das prioridades para as quais os 17 municípios querem captar fundos europeus, mas há outros áreas nas quais querem trabalhar com a continuidade do projeto.





Dar a conhecer a região em Bruxelas e divulgar os fundos disponíveis a todos os interessados em Portugal é outro dos objetivos deste gabinete de ligação, como explicou o presidente da Área Metropolitana do Porto.





Uma entrevista realizada pela correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.