Arecibo. Um dos maiores radiotelescópios do mundo em risco de colapsar

Ainda conhecido mundialmente por ser o maior radiotelescópio do mundo, a parabólica gigante do observatório de Arecibo, com 305 metros de diâmetro, voltou a sofrer no fim de semana um forte golpe estrutural, depois da rutura de um segundo cabo ligado ao sistema de sustentação (recetor) desta colossal obra científica.