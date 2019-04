Argélia. Bouteflika de saída, sete empresários sob investigação

RTP02 Abr, 2019, 17:25 / atualizado em 02 Abr, 2019, 17:26 | Mundo

O Ministério Público não avançou com os nomes dos empresários que estão a ser investigados. A investigação teve início uma semana após um empresário do staff do presidente argelino, Ali Haddad, ter sido detido na fronteira com a Tunísia. A detenção ocorreu no domingo à noite por razões não precisadas.







Depois deste incidente, a aviação civil proibiu todos os movimentos de aviões nos aeroportos argelinos até ao final do mês.

Uma demissão após várias semanas de manifestações



Centenas de milhares de argelinos têm, desde há seis semanas, saído às ruas em protestos constantes que começaram quando Bouteflika, de 82 anos, no poder desde 1999, anunciou a candidatura ao quinto mandato.





Face à contestação inédita, o chefe do Estado Maior do Exército, general Ahmed Gaed Salah, propôs ao Conselho da Nação que declarasse o presidente como inapto para exercer as suas funções devido à sua doença grave e duradoura. Bouteflika perdeu o apoio dos militares.





Por sua vez, para acalmar a contestação, Bouteflika no domingo nomeou um novo Governo, mantendo-se no cargo de ministro da Defesa. Esta segunda-feira a Presidência informou num comunicado que o presidente irá renunciar a 28 de abril.





Continuação dos protestos

Contudo a renúncia de Bouteflika pode não ser suficiente para satisfazer os manifestantes que exigem a saída de todo o staff do presidente e a criação de um novo regime. Desta forma, os estudantes argelinos nas redes sociais convocaram protestos para terça-feira na capital e no resto do país.







“Isto não muda nada. Ele partirá, mas o mesmo regime, que governou a Argélia desde 1962 e a independência, permanecerá se não continuarmos a protestar. O que nós queremos não é apenas a renúncia de Abdelaziz Bouteflika, mas sim a criação de um novo sistema político”, disse um membro de um sindicato estudantil em Argel à televisão qatari Al Jazeera





Segundo a Constituição argelina, a partir do momento em que a renúncia de Bouteflika é formalizada, o presidente do Conselho da Nação, Abdelkader Bensalah, de 77 anos, assegura a Presidência interina durante um período máximo de 90 dias durante o qual serão organizadas eleições presidenciais.“É um primeiro passo, mas este não é o nosso objetivo final. Não teremos sucesso se Bouteflika renunciar enquanto a velha guarda permanecer depois de 28 de abril. Eles devem sair”, disse uma aluna da Escola de Arquitetura de Argel à Al Jazeera.