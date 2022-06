Armas. Biden critica Supremo por decisão contra Estado de Nova Iorque

O presidente mostrou-se contra a decisão que facilita o porte de armas em Nova Iorque. Joe Biden não escondeu a desilusão com o Supremo Tribunal que favoreceu o porte de armas no Estado. A Governadora de Nova Iorque também se insurgiu contra os juízes do Supremo.