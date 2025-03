Arquivada acusação contra Bolsonaro sobre falsos certificados de vacinação Covid

Um cético sobre a pandemia e os seus perigos, Bolsonaro foi muito criticado pela sua gestão do combate à doença, que fez mais de 700 mil mortos no Brasil. Ele próprio afirmou sempre não ter intenções de se vacinar contra a Covid-19. Chegou a dizer que a vacina da Pfizer poderia "transformar [as pessoas] em crocodilos" devido a eventuais efeitos secundários.

A decisão surge dois dias depois do mesmo tribunal ter decidido julgar Bolsonaro por cinco crimes , incluindo o de golpe de Estado, nos quais incorre em penas de 40 anos de prisão.A decisão desta sexta-feira não afetará aquele julgamento.De acordo com a investigação, o então presidente (2019-2022) pretendia "contornar as restrições sanitárias impostas pelos poderes públicos no Brasil e nos Estados Unidos".O arquivamento foi pedido pela procuradoria, por estimar que a acusação se baseou "somente" no testemunho de um antigo assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, no quadro de um acordo de colaboração com a Justiça para uma eventual redução de pena noutros processos pendentes contra o ex-presidente."Como lembrou o Ministério Público,", escreveu o juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na sua decisão confirmando o arquivamento do caso. Buscas efetuadas na residência dos Bolsonaro em 2023 foram infrutíferas para o caso."Esperamos que as outras investigações tenham o mesmo destino", acrescentou.Antigo ajudante de campo de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid é também a principal testemunha de acusação no processo por tentativa de golpe de Estado.A defesa de Bolsonaro tentou invocar o mesmo argumento de testemunho único para justificar o arquivamento da acusação por golpe de Estado, quarta-feira, mas o painel de juízes lembrou que, nesse caso, o testemunho de Mauro Cid é apoiado em diveras provas documentais, ao contrário da queixa de falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19.