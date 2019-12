Arrufo entre Estados Unidos e Coreia do Norte após dois anos de namoro

O ministério afirmou que se Trump estava a pensar em tornar-se belicoso, isso era sinal de “uma recaída de um velhote na sua decadência”. Não é a primeira vez que Pyongyang deita mão deste léxico para se referir a Trump.





A primeira vez que se referiu ao presidente americano como “um velhote” foi em 2017. Depois disso aconteceram entretanto vários encontros entre os líderes dos dois países, com a aparência de um bom relacionamento entre Trump e Kim Jon-un, o líder norte-coreano, a ficar nos registos da história.









No preâmbulo destes encontros esteve sempre a ideia de que as negociações para tornar a região uma zona livre da ameaça nuclear dependem muito de cedências mútuas: por exemplo, o fim – ou pelo menos abrandamento – das manobras militares conjuntas que os Estados Unidos costumam realizar com a Coreia do Sul , de um lado, e um ponto final posto por Pyongyang nos testes dos seus mísseis balísticos, do outro.





No entanto, em Agosto o regime testou pelo menos dois mísseis de curto alcance. E com os testes regressou a retórica hostil entre Pyonyang e Washington. Os norte-coreanos dizem aguardar até ao final do ano novas concessões da parte dos americanos e deixam o aviso de que se assim não acontecer o regime irá adotar uma nova atitude.









No que também acentua a ideia de um possível passo atrás no relacionamento entre os dois líderes, Trump afirmou que os Estados Unidos não abdicam da possibilidade de usar força militar contra Pyongyang.





A reação dos norte-coreanos ficou a cargo do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Choe Son-hui: “Se a linguagem e as expressões que alimentam uma atmosfera de confronto voltam a ser usadas num momento crucial como o atual, o diagnóstico aponta para a recaída de um velhote na sua decadência”.





Há um par de anos, Kim Jon-un tinha-se referido a Trump como “um velhote mentalmente perturbado”.