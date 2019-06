Assassínio de político alemão. Neonazi confessa mas investigação prossegue

Walter Lübke, presidente do Governo regional de Kassel desde 2009, fora encontrado morto a tiro no terraço da sua residência em 2 de junho passado, na localidade de Wolfhagen-Istha.

Uma confissão incompleta?



Embora não tenha resistido à tentação de agitar na internet em prol de acções terroristas, Ernst tomara, também aí, a precaução de criar um nome de utilizador supostamente não identificável. Agora confessou que, sob o nome "Game over", publicara textos anunciando um "contraataque" e profetizando que, "ou este Governo se demite em breve, ou vai haver mortos".

Na sua confissão, que hoje chegou ao conhecimento do público, Stephan Ernst explicou o assassínio de Lübcke como resposta a declarações que o político democrata-cristão emitira em outubro de 2015, num debate em Lohfelden, no Land de Hessen. Aí dissera Lübcke é preciso assumir valores humanitários no acolhimento dos refugiados, acrescentando: "E quem não gostar desses valores, pode sempre ir-se embora desta país, se não estiver de acordo. Esse é um direito de qualquer alemão".

O agora assassino confesso estava presente naquele debate público e assistiu à intervenção de Lübcke, mas na confissão agora assinada continua a negar que tenha agido em conluio com outras pessoas . As autoridades responsáveis pela investigação desconfiam da veracidade desta negação, tal como desde cedo desconfiaram da obstinada negação da autoria do crime - só agora abandonada pelo suspeito, ao ser confrontado com várias provas circunstanciais e com vestígios de ADN deixados no local do homicídio.