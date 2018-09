Assembleia Geral das Nações Unidas à espera do furacão Trump

Carlos Santos Neves - RTP23 Set, 2018, 12:00 / atualizado em 23 Set, 2018, 12:07 | Mundo

A porção leste de Manhattan fortifica-se, uma vez mais, para uma semana de discursos de líderes internacionais na sede da ONU. A Assembleia Geral das Nações Unidas terá duas ausências de peso - os presidentes da Rússia e da China. Silêncios significativos. A partir de terça-feira, entre as 9h00 e as 21h00 locais, os representantes dos 193 países-membros da ONU subirão, sucessivamente, à tribuna da Assembleia Geral.





Outra voz que não se fará ouvir é a da chanceler alemã, Angela Merkel, que, tal como Vladimir Putin, confiou a representação do seu país ao titular da pasta dos Negócios Estrangeiros.



O mesmo fará o líder da Coreia do Norte, que, após a - tão histórica como vazia de conteúdo - cimeira de Singapura com Donald Trump, em junho, muitos esperavam ver estrear-se no fórum nova-iorquino.



Os diplomatas auscultados pelas agências internacionais não arriscam previsões sobre o teor da intervenção do Presidente norte-americano. As palavras que Trump ensaiou nas últimas horas fornecem pelo menos uma pista: entre os alvos estará a própria Organização das Nações Unidas.



“Na próxima semana estarei nas Nações Unidas, em Nova Iorque. E sempre disse que a ONU tem um enorme potencial. Mas não tem estado à altura desse potencial”, apontou o Presidente dos Estados Unidos.



Irão



A agenda portuguesa

Em Nova Iorque estarão cerca de 130 chefes de Estado e de governo, mais do que em 2017, quatro vice-presidentes e mais de 40 ministros dos Negócios Estrangeiros.

“Sempre achei surpreendente que não haja mais coisas resolvidas, porque temos imensos países reunidos num único lugar, mas não parecem conseguir fazê-lo. Acho que vai conseguir”.“Mais uma vez, anseio por estar nas Nações Unidas na próxima semana. Vamos fazer um discurso, teremos muitas reuniões. Podem acontecer muitas coisas boas”, perspetivou.O debate deste ano da Assembleia Geral tem por temaSe não é esperada uma reedição da retórica belicista empregue há um ano contra o regime de matriz estalinista da Coreia do Norte, os holofotes da Administração norte-americana deverão agora incidir sobre o regime iraniano.Como sintetizou à AFP a comitiva que acompanhará o Presidente francês, Emmanuel Macron, a Nova Iorque, ninguém está à espera de “um grande momento de reconciliação” entre os líderes norte-americano e iraniano.Os Estados Unidos presidem este mês ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, a cada vez mais fraturada espinha dorsal da ONU. Este órgão vai reunir-se na quarta-feira, um dia depois do início da Assembleia Geral, para discutir a não-proliferação de armas de destruição em massa, leia-se osdo Irão e da Coreia do Norte, mas também os casos de envenenamento no Reino Unido, que as chancelarias ocidentais atribuem à Rússia de Putin.Os interlocutores serão os líderes com bilhete para Nova Iorque. O condutor designado dos trabalhos será, por inerência, Trump.Depois de em 2017 a representação portuguesa ter cabido ao primeiro-ministro, António Costa, será o Presidente da República a pronunciar-se pelo país na 73ª sessão da Assembleia Geral da ONU.Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se ainda este domingo (madrugada de segunda-feira em Lisboa) com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na antecâmara da Assembleia Geral.Vai estar amanhã na Cimeira de Paz Nelson Mandela e com os presidentes do Quénia, Uhuru Kenyatta, e das ilhas do Palau, Tommy Remengesau.Na terça-feira, Marcelo marcará presença num evento sobre ação para a manutenção de paz e num encontro de chefes de delegação da CPLP. Haverá também lugar a reuniões bilaterais com os homólogos de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Colômbia, Iván Duque Márquez.O Chefe de Estado português fará o seu discurso a partir do púlpito na quarta-feira, já depois de um encontro com o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, e da participação na cimeira “Um Planeta”, dedicada à resposta às alterações climáticas.