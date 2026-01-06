Associação da Imprensa Estrangeira insistiu no pedido de entrada em Gaza

A medida apresentada como sendo uma "forte respostas" não foi especificada.

No domingo, o Ministério Público israelita defendeu perante o Supremo Tribunal a manutenção da proibição de entrada de jornalistas em Gaza.

"A Associação de Imprensa Estrangeira confia que o tribunal vai fazer justiça face à contínua violação dos princípios fundamentais da liberdade de expressão, do direito do público à informação e da liberdade de imprensa", afirmou hoje a organização, que representa os jornalistas que trabalham para a imprensa estrangeira em Israel e nos territórios palestinianos.

Israel apresentou a posição sobre o assunto ao Supremo Tribunal no domingo, data limite para o Governo emitir uma decisão final sobre a petição da associação.

O Ministério Público israelita justificou a decisão alegando que existe um "risco de segurança" devido à persistência de ameaças e de incidentes de segurança.

Desde que Israel começou a bombardear Gaza, em outubro de 2023, após ataques do Hamas em território israelita, nenhum jornalista conseguiu aceder à Faixa, exceto na companhia do Exército israelita.

De acordo com os dados do relatório anual dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Gaza foi o local mais perigoso para os profissionais de comunicação social a nível global, com, pelo menos, 29 jornalistas mortos em 2025.

A Associação Palestiniana de Jornalistas tem vindo a solicitar ao Supremo Tribunal Federal, desde 2024, permissão para a entrada de jornalistas em Gaza.

O tribunal declarou na altura que permitir a entrada de jornalistas em Gaza poderia revelar detalhes operacionais do Exército, incluindo a localização das tropas, colocando os soldados em risco.

No entanto, deixou em aberto a possibilidade de rever a posição caso a situação no terreno se alterasse.

O Governo israelita afirma que, desde outubro de 2025, o exército organizou 25 entradas individuais na Faixa de Gaza para 47 jornalistas israelitas e cinco entradas em grupo para 46 jornalistas estrangeiros.