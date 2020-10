Asteroide Apófis mais próximo de colidir com a Terra

É um alerta deixado por investigadores do Instituto de Astronomia da Universidade de Hawai, que examinaram o corpo celeste e perceberam que

O asteroide de cerca de 370 metros e que recebeu o nome do deus do caos egípcio, o descriador, passa perto da Terra periodicamente, normalmente em abril e em outubro.

O Apófis é empurrado pela luz solar., implicando que a radiação termal já não é uniforme. É o suficiente para lhe alterar a trajetória."As novas observações, que obtivemos através do telescópio Subaru no início deste ano, foram suficientemente boas para revelar a aceleração Yarkovsky de Apófis", declarou o astrónomo Dave Tholen num comunicado de imprensa."Mostram que", acrescentou. Ainda há muito tempo para confirmar a hipótese.Apófis foi descoberto a 19 de junho de 2004, por Roy A. Tucker, David J. Tholen, e Fabrizio Bernardi no Observatório Nacional Kitt Peak. Tholen tem estado a segui-lo desde então.

Olhos postos em 2029

, o suficiente para ser visto a olho nu em regiões rurais e regiões suburbanas com pouca iluminação, e visível de binóculos noutros lugares. Esta passagem próxima será visível na Europa, em África, e na porção oeste da Ásia.Os astrónomos garantem que não há possibilidade de impacto com a Terra nesse dia. "Já sabemos há algum tempo que isso não será possível na aproximação de 2029", afirma Tholen.

Acredita-se que a aproximação de 2029, a 31 mil quilómetros do solo e abaixo da órbita da maioria dos satélites geoestacionários, deverá alterar de forma substancial a sua rota. Se a órbita do Apófis após essa data ficar em ressonância com da Terra, isso irá aumentar a possibilidade de futuros impactos.

Análises constantes afastaram já a janela de um possível impacto em 2036, noutra das passagens do asteroide pelo nosso planeta. Mas,, se não se organizassem planos de evacuação dessas áreas.com um raio de ação de cerca de mil quilómetros para o interior das costas da América do Norte, do Brasil e de África, de três mil quilómetros no Japão e de 4.500 para algumas áreas do Hawai.

Em média, a Terra recebe o impacto de um asteroide do tamanho de Apofis uma vez a cada 80 mil anos.

Já em 2005 o ex-astronauta da Apollo, Rusty Schweickart, pedira para ser colocado umno asteroide, para um rastreamento mais preciso.Antes de serem conhecidas as atuais conclusões de Tholen quanto ao efeito Yarkovsky, e de acordo com o programa da NASA que estuda os Objetos Próximos, projetava-se que a 12 de abril de 2068 e a 15 de outubro de 2069, o Apófis se aproximaria a cerca de 120 quilómetros do solo, abaixo dos satélites, o que admitia uma janela de impacto considerável.Em julho deste ano um objeto espacial do tamanho de "uma pirâmide", grande o suficiente para destruir uma cidade, por pouco não atingiu a Terra.A NASA detetou-o apenas três semanas antes da passagem.