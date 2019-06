Ataque a petroleiros. EUA divulgam alegada prova contra Irão

Joana Raposo Santos - RTP14 Jun, 2019, 10:10 / atualizado em 14 Jun, 2019, 10:38 | Mundo

O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo tinha, na quinta-feira, responsabilizado Teerão pelo ataque ao navio japonês Kokura Courageous e ao norueguês Front Altair, ambos atingidos por engenhos explosivos no Golfo de Omã.



“O Governo dos Estados Unidos considera que (…) estes ataques constituem uma ameaça clara à paz e segurança internacionais, um flagrante ataque à liberdade de navegação e uma campanha inaceitável de tensão em espiral pelo Irão”, declarou Pompeo.



No mesmo dia, o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares desta potência mundial, divulgou o polémico vídeo que mostra uma embarcação com vários homens que removem um objeto de um dos lados exteriores do petroleiro japonês, cerca de oito horas depois dos alegados ataques.





Irão rejeita acusações



Já o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, considerou suspeito que o ataque ao Kokura Courageous tenha ocorrido na altura em que o primeiro-ministro japonês se encontrava no Irão numa tentativa de acalmar as tensões entre esse país e os Estados Unidos.

Tensão crescente



Os EUA acreditam queDe acordo com um funcionário do Comando Central, o vídeo foi capturado por uma aeronave militar norte-americana que sobrevoava o local. Na zona onde estava o petroleiro japonês encontrava-se também uma fragata de guerra e umnorte-americanos, algo que não impediu a alegada recuperação de provas.Para além do vídeo, o Comando divulgou imagens dos tripulantes da USS Bainbridge a prestar auxílio aos membros do Kokura Courageous após o ataque, que a Associação Internacional dos Proprietários Independentes de Petroleiros considera ter sido “bem planeado e coordenado”, com as minas colocadas “junto à linha da água, próximo dos motores”.Os 44 tripulantes dos navios japonês e norueguês tiveram de ser resgatados pelas marinhas do Irão e dos Estados Unidos, não tendo sido registadas vítimas.e garantindo que Teerão está preocupado com estes “incidentes suspeitos”.O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se contra aos ataques, dizendo condenar “com veemência qualquer ataque contra embarcações civis”. “Há que apurar os factos e clarificar responsabilidades.”, frisou.O recente ataque chega numa altura de tensão entre o Irão e os Estados Unidos, que atingiu o pico no início de maio, quando a Administração Trump destacou um porta-aviões e bombardeiros para o Médio Oriente de modo a “passar uma mensagem” ao Irão e impedir eventuais ataques por parte do país contra as forças norte-americanas na região.Poucos dias depois, Teerão anunciou a retirada parcial do acordo nuclear que tinha assinado com outros seis países em 2015 e que os Estados Unidos haviam já abandonado no ano passado. O Presidente iraniano, Hassan Rouhani, ameaçou mesmo retomar o enriquecimento de urânio.Na semana seguinte,na costa dos Emirados Árabes Unidos, incidente no qual John Bolton acredita que o Irão esteve “quase de certeza” envolvido.