Ataque a sinagoga no Texas. Sequestrador era britânico

O casal, cujas idade e sexo não foram confirmados pela polícia de Manchester, foi detido no sul da cidade e permaneceu sob custódia para interrogatório.“As operações da polícia contra o terrorismo (CTP) continuam a ajudar a investigação lideradas pelas autoridades norte-americanas, e as forças policiais da região estão em contacto com as comunidades locais para implementar medidas, para dar mais segurança”, revelou a polícia de Manchester em comunicado.A Scotland Yard confirmou que a polícia antiterrorista britânica esteve “em contacto com autoridades americanas e colegas do FBI".Em Filadélfia, o presidente dos Estados Unidos classificou domingo o sucedido como um "ato de terrorismo" e confirmou os relatos de que o sequestrador pediu a libertação de Aafia Siddiqui, neurocientista paquistanesa condenada por um tribunal americano a 86 anos de prisão, e que está detida no hospital-prisão de Fort Worth, perto de Dallas.Como o serviço religioso de sábado estava a ser transmitido em direto através do Facebook, o sequestrador pôde ser ouvido por várias pessoas."Eu vou morrer", disse também, pedindo repetidamente a um interlocutor não identificado para falar ao telefone com a sua “irmã", referindo-se a Aafia Siddiqui, condenada em 2010 por alegadamente tentar matar militares norte-americanos e agentes do FBI, enquanto se encontrava sob custódia no Afeganistão.Aafia Siddiqui, de 49 anos, foi a primeira mulher suspeita pelos Estados Unidos de ligações com a rede islâmica responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o que lhe valeu a alcunha de "Lady Al-Qaeda".Aafia Siddiqui foi para os Estados Unidos aos 18 anos, para morar com o irmão e estudar na prestigiada universidade MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), em Boston, obtendo depois um doutoramento em neurociência pela Brandeis University.A sua libertação tem sido exigida por muitos, desde logo pelo Paquistão.

Não foi ataque à comunidade judaica

O FBI, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, afirmou domingo que Malik Faisal Akram estava focado numa questão específica e não na comunidade judaica.

O agente especial do FBI Matt DeSarno, que coordena este caso, adiantou não haver indicação imediata de que o homem estivesse incluído num plano mais amplo de ataques, mas admitiu que a investigação da agência “terá alcance global”.





As autoridades americanas lançaram uma investigação de "âmbito internacional" sobre o suspeito, mas ainda não são totalmente claros os motivos do sequestro.



“Nesta altura, não há indicação do envolvimento de mais ninguém”, disse a polícia federal americana, em comunicado, acrescentando que as investigações continuam.



O caso levou a uma maior proteção policial em várias sinagogas e instituições judaicas nas principais cidades nos Estados Unidos, tais como Dallas, Nova Iorque e Los Angeles, para detetar qualquer possível ameaça antissemita.



Reino Unido condena sequestro

O Reino Unido considerou que o sequestro é “um ato de terrorismo e antissemitismo”.

“O meu pensamento está com a comunidade judaica e com todos os que sofreram este ato horrível no Texas. Condenamos este ato de terrorismo e antissemitismo”, escreveu a ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, na rede social Twitter.

My thoughts are with the Jewish community and all those affected by the appalling act in Texas. We condemn this act of terrorism and anti-semitism.



We stand with US in defending the rights and freedoms of our citizens against those who spread hate. 🇬🇧 🇺🇸 👇 https://t.co/36Eb8lRQTV — Liz Truss (@trussliz) January 16, 2022



Deeply concerned by the news from Texas. We condemn entirely this shocking act on people practising their faith. Our thoughts are very much with those involved and the Jewish community in Colleyville, TX and across America.



1/3 — Karen Pierce (@KarenPierceUK) January 16, 2022

