Ataque a Zaporizhia. Moscovo e Kiev trocam acusações

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 7, 2024

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), condenou os três ataques diretos contra as estruturas de contenção do reator principal da ZNPP e frisou que a situação “”.Na rede social X, Grossi recordou que

"Este é um grande agravamento dos perigos de segurança nuclear que a central de Zaporizhia enfrenta. Estes ataques imprudentes aumentam significativamente o risco de um acidente nuclear de grandes proporções e devem cessar imediatamente", realçou Grossi.







"Atacar uma central nuclear é absolutamente proibido", frisou o diretor-geral da AIEA, acrescentando que apesar “de os danos na unidade não terem comprometido a segurança nuclear, este foi um incidente grave que teve o potencial de comprometer a integridade do sistema de contenção do reator".

A AIEA acrescentou que os peritos tinham sido informados do ataque doe que "essa detonação é consistente com as observações da Agência Internacional da Energia Atómica".Numa declaração separada, o organismo de vigilância nuclear confirmou o impacto físico dos ataques dena central, incluindo num dos seus seis reatores. Foi registada uma vítima.

As forças russas assumiram o controlo de Zaporizhia em 2022, pouco depois da invasão em grande escala da Ucrânia. Moscovo e Kiev acusaram-se repetidamente de arriscarem um acidente nuclear ao atacarem a central.

Os seis reatores de Zaporizhia estão desligados há meses, mas a central continua a necessitar de energia e de pessoal qualificado para operar os sistemas de refrigeração cruciais e outros dispositivos de segurança.Os reatores 1, 2, 5 e 6 estão em paragem a frio, enquanto o reator n.º 3 está encerrado para reparação e o reator n.º 4 está na chamada "paragem a quente", segundo a central.

Moscovo e Kiev trocam acusações

A corporação nuclear estatal da Rússia, Rosatom, afirmou que a Ucrânia atacou a central nuclear três vezes no domingo com, o primeiro feriu três pessoas perto de uma cantina, outro caiu num área de carga e o terceiro na cúpula acima do reator número seis.", acrescentou a Rosatom."Os níveis de radiação na central nuclear e na área circundante não mudaram", revelou.Os serviços secretos ucranianos afirmam que Kiev não tem nada a ver com quaisquer ataques à central nuclear e sugeriu que eram obra dos próprios russos.", afirmou o porta-voz dos Serviços Secretos da Ucrânia, Andriy Usov.A porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, exortou os líderes mundiais a condenar o ato de "terrorismo nuclear".

Maria Zakharova questionou quantas vezes mais a Ucrânia iria pôr em perigo a segurança nuclear na central antes de os líderes ocidentais tomarem medidas.