Ataque ao Capitólio. Antigo conselheiro de Trump entrega-se ao FBI

Na última sexta-feira, soube-se que Steve Bannon tinha sido indiciado por dois crimes de desacato, após ter recusado depor perante o comité da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio.O primeiro crime diz respeito à recusa em testemunhar e o segundo à recusa em apresentar documentos. Segundo o Departamento de Justiça norte-americano,Agora, apenas três dias depois, o ex-conselheiro de Trump entregou-se diretamente ao FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA).Ainda assim, Bannon manteve a postura desafiante que tem sempre mantido, dizendo aos jornalistas e apoiantes no local:

Steve Bannon, de 67 anos, deverá realizar a sua apresentação inicial ao tribunal federal até ao final desta segunda-feira.

O ex-estratega da Casa Branca é uma das mais de 30 pessoas próximas do antigo presidente Donald Trump que foram intimadas a testemunhar sobre os eventos de 6 de janeiro pelo comité das Câmara dos Representantes.Nesse dia do início do ano, à mesma hora em que o Colégio Eleitoral votava para atribuir oficialmente a vitória das presidenciais norte-americanas ao democrata Joe Biden, apoiantes pró-Trump invadiram o edifício do Capitólio.O incidente, ocorrido depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se, resultou em. Levou ainda a que o Partido Democrático avançasse com um novo processo de destituição contra Donald Trump, que acabou por ser absolvido.Desde então, o comité do Congresso tem estado a investigar o sucedido. Em meados de outubro, esse mesmo comité votou unanimemente a favor da acusação de Steve Bannon, por considerarque procuravam documentos e testemunhas dos eventos de 6 de janeiro.

O mesmo poderá acontecer em breve com Mark Meadows, ex-chefe de gabinete de Donald Trump, que também recusou prestar declarações perante a Câmara dos Representantes. Os investigadores do incidente de 6 de janeiro esperam que, com o indiciamento de Bannon, Meadows e as restantes testemunhas mudem de ideias e aceitem depor.