Ataque atribuído a palestiniano faz dois mortos e quatro feridos no sul de Israel

O jornal Haaretz identificou o autor do tiroteio como um homem palestiniano do leste de Jerusalém, mas a polícia não confirmou a informação, alegando segredo de justiça imposto pela procuradoria enquanto o incidente está sob investigação.



Várias testemunhas viram o atacante lançar o veículo que conduzia contra uma paragem de autocarro em Bnei Reem, apeando-se em seguida e começando a disparar indiscriminadamente. A área estava cheia de pessoas que faziam compras na véspera do Sabbath.



Um das vítimas morreu instantaneamente ao ser atingida a tiro, outra foi hospitalizada em estado crítico e não resistiu aos ferimentos. No carro do homem a polícia encontrou o cartão de identidade de um residente do bairro de Shuafat em Jerusalém Leste, mas não confirmou se pertencia ao atacante.



O grupo palestiniano Hamas, que jurou destruir Israel, aplaudiu o ataque como uma "resposta natural" à ofensiva devastadora de Israel em Gaza, em resposta ao ataque surpresa a Israel por parte dos militantes islamitas, a 7 de outubro de 2023. Desafiou os palestinianos em geral a pegar em armas.



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, referiu-se ao ataque no sul como prova de que "todo o país é uma frente [de guerra] e que os assassinos, que vêm não só de Gaza, querem matar-nos a todos". Netanyahu prometeu prosseguir a guerra em Gaza "até à vitória completa" sobre o Hamas.



O ministro da Segurança Nacional de Israel, o extremista de direita Itamar Ben-Gvir, deslocou-se ao local do tiroteio e comprometeu-se a aumentar a distribuição de armas de fogo aos civis. Desde o ataque de 7 de outubro que a compra de armas por parte de cidadãos israelitas tem batido recordes.



O embaixador norte-americano em Israel, Jack Lew, manifestou na rede X o seu "horror" com o "ataque terrorista", oferendo as suas condolências "sinceras" às "famílias afetadas por esta tragédia".



"Este terrorismo sem sentido é absolutamente repelente", acrescentou.