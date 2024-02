Hamas alerta para elevado número de mortes entre reféns israelitas

", anunciou Obeida numa mensagem audio. "Alertámos dezenas de vezes para os riscos aos quais os reféns deles estão a ser expostos. Não queríamos que a situação chegasse a este ponto, mas a liderança [de Israel] ignorou-nos", acrescentou.

"Ao longo de meses, tentamos proteger e cuidar das vidas destes reféns, já que o nosso objetivo humanitário principal é libertar os nossos próprios prisioneiros e cumprir os legítimos direitos do nosso povo", acrescentou o porta voz. Abu Obeida nunca revelou o rosto, mas a sua identidade foi alegadamente revelada pelas Forças de Defesa de israel, em outubro de 2023. "Hudhayfah Kahlot, foste exposto", escreveu numa publicação na rede X o porta-voz da divisão árabe das IDF, o coronel Avichay Adraee.



"As suas condições estão a tornar-se mais perigosas devido à impossibilidade de lhes providenciar tratamento adequado", referiu então o comunicado das brigadas de Al Qassam. Israel, acusou ainda, "é o único responsável pelas vidas dos que ficaram feridos devido aos seus constantes bombardeamentos".Terça-feira, o contra-almirante Daniel Hagari revelou que as famílias de 31 dos israelitas após terem sido raptados num ataque surpresa do grupo islamita dia 7 de outubro de 2023, tinham sido entretanto informadas da sua morte.As forças de Defesa de Israel têm prosseguido esta semana o seu objetivo duplo de aniquilar a presença militar e as infraestuturas do Hamas em Gaza e de libertar os reféns. Nas últimas horas entraram no principal hospital de Khan Younis, no sul de Gaza, depois ds serviços de informação terem indicado a presença ali de reféns, tanto vivos como cadáveres. Não foram anunciados resultados.A incursão incluiu-se nas operações iniciadas por Israel no início da semana, contra a cidade de Rafah e outros alvos no sul da Faixa de Gaza, nomeadamente o hospital de Nasser, que acolhia centenas de doentes, pessoal hospitalar e milhares de refugiados.Israel recomendou-lhes que evacuassem o local, antes das operações militares contra os militantes do Hamas que, afirmou, se escondiam nas instalações hospitalares, usando-as para as suas atividades militares.