Ataque com arma branca em Paris. Suspeitos já foram detidos

Charlie Hebdo. De acordo com a BFMTV, foi ainda encontrado um pacote suspeito e as autoridades pediram às pessoas para evitarem a zona.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Segundo a imprensa francesa, dois suspeitos colocaram-se em fuga, mas foram já detidos. O primeiro homem foi capturado perto da Praça da Bastilha e um segundo suspeito terá sido detido pouco depois na rede do metro de Paris, segundo fonte judicial citada pela imprensa francesa.

A agência noticiosa Premières Lignes, que funciona no edifício, confirmou à rádio France 2 que dois dos seus trabalhadores, "um homem e uma mulher", foram feridos no ataque, ocorrido na rua.







Um responsável policial explicou que foi montado um cordão policial na área, incluindo o edifício da antiga redação, depois de ter sido encontrado um embrulho suspeito.







Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 25, 2020

Há ainda a informação de que "milhares de alunos foram confinados" por precaução e que escolas, creches e residências de idosos na zona foram encerrados. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou uma reunião com o ministro do Interior para monitorizar a situação.Há ainda a informação de que "milhares de alunos foram confinados" por precaução e que escolas, creches e residências de idosos na zona foram encerrados.





Recorde-se que a antiga redação do jornal, na zona leste de Paris, foi palco, a 7 de janeiro de 2015, de um ataque jihadista que fez 12 mortos e cinco feridos graves. O julgamento dos presumíveis cúmplices desse e de outros ataques em Paris está a decorrer, desde o início de setembro, na capital francesa.



O Charlie Hebdo mudou as suas instalações depois do ataque de 2015.