Ataque de rebeldes Huthi provoca incêndio em avião na Arábia Saudita

Os bombeiros já conseguiram controlar o incêndio no avião e não há, para já, sinais de vítimas deste ataque, segundo a televisão estatal Al-Ekhbaiya.

O aeroporto de Abha, próximo da fronteira com o Iémen, tem sido repetidamente alvo de ataques com mísseis e drones enviados pelos Huthis, que feriram dezenas de pessoas e causaram pelo menos uma morte, nos últimos anos.

O ataque de hoje, contudo, foi o primeiro a danificar uma aeronave civil nas instalações, provocando atrasos e cancelamentos de voos programados naquele aeroporto.

A coligação internacional liderada pelos sauditas que luta no Iémen disse, num comunicado, que "responsabilizará as milícias, de acordo com o Direito Internacional Humanitário", referindo-se aos Huthis.

Para já, os rebeldes não reivindicaram o ataque e porta-vozes militares do grupo não quiseram comentar a situação.

A Arábia Saudita está em guerra com os Huthis no Iémen há quase seis anos, num conflito que gerou um dos piores desastres humanitários do mundo, tendo levado o novo Governo dos Estados Unidos a anunciar, na passada semana, o fim da venda de armas aos sauditas.