Ataque dos EUA contra Al-Qaida fez 14 mortos, acusa a OSDH

", disse a comandante Beth Riordan, porta-voz do Comando Central do Exército norte-americano.", acrescentou, em comunicado.A porta-voz norte-americana não especificou o número de mortos, mas, de acordo com a OSDH, o ataque do drone teve como alvo um comício em Jakara e fez pelo menos 14 mortos.

O ataque ocorreu na província de Idleb, o último bastião hostil ao regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, que abriga grupos liderados pelo movimento Hayat Tahrir al-Cham, antigo braço sírio da Al-Qaida e que domina zonas rebeldes.