Ataque em Manchester pode influenciar legislativas inglesas

Foto: Reuters

Martin Coward, em conversa com a enviada especial da Antena 1, Raquel Morão Lopes, refere que à imagem e semelhança do que aconteceu em Espanha, em Atocha, os políticos atualmente tem tido um particular cuidado nas ações e comunicação para com os eleitores.



Apesar das consequências do atentado, Martin Coward entende que não há razões para alarme e considera que a estratégia das autoridades britânica para prevenir novos ataques está a funcionar.



Este especialista em Segurança e Terrorismo refere que uma das principais intenções de um grupo terrorista é a chamada de atenção por parte dos Media perante os atos de terror, para a causa que defendem.