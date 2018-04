Ataque em Toronto. Condutor da carrinha acusado de homicídio

RTP24 Abr, 2018, 17:38 / atualizado em 24 Abr, 2018, 17:40 | Mundo

Alek Minassian foi acusado de 10 homicídios em primeiro grau e 13 tentativas de assassinato.



O primeiro-ministro canadiano afastou entretanto a possibilidade de este ataque com uma carrinha estar ligado a um ato terrorista. "Foi um ataque sem sentido e uma tragédia horrível", disse Justin Trudeau. "Não podemos, como canadianos, escolher viver no medo todos os dias. Precisamos de nos focar em fazer o que podemos e temos que manter o canadianos seguros enquanto nos mantemos fiéis às liberdades e valores que todos temos como queridos".



O primeiro-ministro do Canadá afirmou ainda que o nível de segurança no país não foi alterado, tal como não foram alteradas as preparações em curso para a cimeira do G7 que acontece em Quebeque em Junho.

Quem é Minassian?

O responsável pelo ataque foi identificado como Alek Minassian, oriundo do subúrbio de Richmond Hill e sem cadastro nem ligações conhecidas a qualquer grupo terrorista.



De acordo com a sua página da rede LinkedIn, Minassian estuda na Faculdade de Seneca em Toronto.



Há suspeitas de que sofra de problemas mentais. De acordo com a NBC News, que cita fontes da polícia, Minassian esteve envolvido numa discussão online sobre Elliot Rodger, de 22 anos, que matou seis pessoas em 2014 perto da Universidade da California em Santa Bárbara, antes de se suicidar.

Como aconteceu o ataque?

O ataque começou pouco antes das 13h30 locais (18h30 em Lisboa). Minassian lançou a carrinha branca que conduzia sobre os passeios da rua Yonge, uma das mais frequentadas do país e cheia de pessoas.



Andou aos ziguezagues durante mais de um quilómetro, galgando passeios e voltando à estrada, deixando atrás de si um rasto sangrento. A carrinha acabou por parar com a parte da frente destruída e Minassian, um homem corpulento vestido com roupas escuras, saiu, enfrentando um agente da polícia de Toronto.



De acordo com a polícia, Minassian terá ameaçado o agente com um objeto dizendo que estava armado. "Mate-me", gritou.



"Não me interessa. Deite-se no chão", respondeu o agente.



Minassian não estava armado e acabou por se deixar algemar, sendo detido sem ter sido disparado um tiro.