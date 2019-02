Ataque na Nigéria causou mais de 130 mortos

Lusa19 Fev, 2019, 21:44 | Mundo

A atualização sobre o número de vítimas do ataque foi feita pelo governador do estado de Kaduna, Nasir El-Rufai, no final de uma reunião com o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, chefes militares e responsáveis pela segurança do país.

Onze pessoas foram detidas por suspeita de estarem ligadas a este ataque que, segundo o governador Nasir El-Rufai, foi motivado por razões étnicas. O primeiro balanço indicava 66 mortos, entre os quais 22 crianças e 12 mulheres.

"O governo apela a todos os líders comunitários, tradicionais e religiosos para que evitem qualquer ato de vingança e confiarem nas forças de segurança e na justiça", disse Nasir El-Rufai.

Este ataque aconteceu numa altura em que os nigerianos se preparam para votar em eleições presidenciais marcadas para o próximo sábado, dia 23, depois de uma semana de adiamento.

As eleições gerais de sábado servirão ainda para eleger os deputados à Assembleia Nacional e os 36 governadores dos estados federados que compõem maior economia de África e o seu maior produtor petrolífero.