Ataque na Síria atinge hospital e provoca pelo menos 16 mortos

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), citado pela agência France-Presse, um médico, três funcionários da unidade de saúde, três mulheres e uma criança estão entre as vítimas mortais do bombardeamento que atingiu o hospital al-Chifaa.

A organização não governamental adiantou ainda que o bombardeamento terá tido origem no norte da província de Aleppo, onde as forças do regime, mas também as forças curdas, estão posicionadas.

Iniciada em 2011, a guerra na Síria tornou-se mais complexa ao longo dos anos com o envolvimento de potências estrangeiras, o surgimento de grupos jihadistas e devido à proliferação de fações beligerantes no país.

Até agora, os conflitos já mataram mais de 387.000 pessoas e atiraram milhões de pessoas para o exílio.