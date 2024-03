Ataque na Síria. Pelo menos 36 mortos em bombardeamento israelita

“Pelo menos 36 soldados foram mortos e dezenas ficaram feridos”, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, grupo sediado no Reino Unido.







Cinco membros do Hezbollah estarão entre os mortos, segundo as autoridades indicaram à Reuters. As mesmas fontes adiantaram que podiam estar civis entre os mortos e que algumas dezens ficaram feridos.



O Ministério sírio da Defesa já reagiu, em comunicado, e condenou os ataques aéreos israelitas que atingiram diversas áreas na zona rural de Aleppo durante a madrugada.



“A agressão resultou na morte e ferimentos de vários civis e militares e causou perdas materiais à propriedade pública e privada”, afirma o comunicado.







As forças israelitas não confirmam os ataques, mas os ataques de Israel contra alvos na Sírias acontecem desde que a guerra civil começou no país, em 2011, alegadamente para acabar com as rotas de abastecimento do Hezbollah para o Líbano.



Desde que começou o conflito entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, os ataques israelitas na Síria passaram a ser mais recorrentes.



Israel tem trocado tiros transfronteiriços quase diários com o Hezbollah, aliado do Hamas, no Líbano desde o início da guerra em Gaza. Este foi um dos ataques mais violentos de Israel, desde o início da guerra em Gaza.