Mundo
Guerra na Ucrânia
"Ataque perverso". Rússia despeja centenas de drones e mísseis sobre Kiev
As forças russas lançaram um ataque em grande escala contra a capital ucraniana, na última madrugada. Pelo menos quatro pessoas foram mortas e há dezenas de feridos.
Kiev e as regiões vizinhas não escaparam a um ataque russo em grande escala, na madrugada desta sexta-feira, onde se ouviram várias explosões e houve vários edifícios incendiados. As defesas aéreas foram ativadas com alertas em todo o país e há já vítimas a confirmar.A Força Aérea da Ucrânia não tem dúvidas de que os mísseis e drones russos tinham como objetivo atingir Kiev e bairros dos arredores da capital. As primeiras informações dos serviços de emergência ucranianos indicavam que o ataque causou danos em oito de dez áreas da região.
"Os russos estão a atingir edifícios residenciais. Há muitos edifícios altos danificados em Kiev, em quase todos os bairros", comunicou o chefe da administração militar da cidade, Timour Tkatchenko, através das redes sociais.
Esta manhã, o presidente ucraniano lamentou que quatro pessoas tenham sido mortas e outras dezenas tenham sido feridas, “incluindo crianças e uma mulher grávida”, neste “ataque perverso”.
“Desde ontem à noite, os nossos serviços de emergência estão a trabalhar nos locais dos ataques russos”, declarou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, acrescentando que “cerca de 430 drones e 18 mísseis foram usados no ataque, incluindo mísseis balísticos e acrobalísticos”.
“Este foi um ataque deliberadamente calculado com o objetivo de causar o máximo de danos às pessoas e à infraestrutura civil. Só em Kiev, dezenas de prédios de apartamentos foram danificados”, disse ainda o líder ucraniano.
De acordo com as autoridades, cerca 30 edifícios residenciais foram danificados nos ataques noturnos.
O presidente da Ucrânia adiantou que o “principal alvo do ataque foi Kiev, e os ataques também atingiram as regiões de Kiev, Kharkiv e Odessa”, mas que as forças russas “usaram um míssil Zircon na região de Sumy esta manhã”.
“A Ucrânia está a responder a estes ataques com força de longo alcance, e o mundo tem de impedir estes ataques à vida com sanções”, acrescentou.
Também o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, pediu aos moradores da capital que se abrigassem, alertando para "um ataque inimigo massivo à capital". Os incêndios começaram em vários bairros após os ataques, e os serviços de emergência foram mobilizados.
"Partes da rede de aquecimento foram danificadas. No distrito de Desniansky, devido a uma situação de emergência na conduta principal de aquecimento, alguns edifícios estão temporariamente sem aquecimento", disse ainda o autarca, alertando que são também esperados cortes no fornecimento de água e eletricidade.
Nas últimas semanas, Moscovo intensificou os ataques contra as instalações civis e centrais de energia da Ucrânia, bem como contra a rede ferroviária. Rússia declara estado de emergência no porto de Novorossiysk
Ao mesmo tempo que lança vagas de ataques em território ucraniano, a Rússia anunciou a destruição, nas últimas horas, de um "grande número" de drones ucranianos, alguns dos quais tinham como alvo o porto petrolífero russo de Novorossiysk, no Mar Negro, além das cidades de Volgogrado e Saratov.
As autoridades do porto russo declararam, entretanto, o estado de emergência na cidade, após um ataque ucraniano com drones.
Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e várias instalações petrolíferas ficaram danificadas, segundo o presidente da câmara de Novorossiysk, Andriy Kravchenko, numa mensagem divulgada através das redes sociais. O ataque ucraniano com drones ocorreu durante a madrugada.
c/ agências