"Ataque perverso". Rússia despeja centenas de drones e mísseis sobre Kiev

Kiev e as regiões vizinhas não escaparam a um ataque russo em grande escala, na madrugada desta sexta-feira, onde se ouviram várias explosões e houve vários edifícios incendiados. As defesas aéreas foram ativadas com alertas em todo o país e há já vítimas a confirmar.

Rússia declara estado de emergência no porto de Novorossiysk

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e várias instalações petrolíferas ficaram danificadas, segundo o presidente da câmara de Novorossiysk, Andriy Kravchenko, numa mensagem divulgada através das redes sociais. O ataque ucraniano com drones ocorreu durante a madrugada.





c/ agências

As primeiras informações dos serviços de emergência ucranianos indicavam que o ataque causou danos em oito de dez áreas da região., comunicou o chefe da administração militar da cidade, Timour Tkatchenko, através das redes sociais.“Desde ontem à noite, os nossos serviços de emergência estão a trabalhar nos locais dos ataques russos”, declarou Volodymyr Zelensky nas redes sociais, acrescentando que, disse ainda o líder ucraniano.De acordo com as autoridades, cerca 30 edifícios residenciais foram danificados nos ataques noturnos.O presidente da Ucrânia adiantou que”, acrescentou.Também o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, pediu aos moradores da capital que se abrigassem, alertando para "um ataque inimigo massivo à capital". Os incêndios começaram em vários bairros após os ataques, e os serviços de emergência foram mobilizados., disse ainda o autarca, alertando que são também esperados cortes no fornecimento de água e eletricidade.Nas últimas semanas, Moscovo intensificou os ataques contra as instalações civis e centrais de energia da Ucrânia, bem como contra a rede ferroviária.Ao mesmo tempo que lança vagas de ataques em território ucraniano, a Rússia anunciou a destruição, nas últimas horas, de um "grande número" de drones ucranianos, alguns dos quais tinham como alvo o porto petrolífero russo de Novorossiysk, no Mar Negro, além das cidades de Volgogrado e Saratov.