Ataques com mísseis simulados. Cerco chinês a Taiwan serviu para "testar tomada de poder"

Os, acrescentou a CCTV, enquanto a China testava a sua capacidade de "tomar o poder" e controlar áreas-chave de Taiwan.

Os exercícios de dois dias, que começaram na manhã de quinta-feira, visam testar a "capacidade de tomar o poder e realizar ataques conjuntos, bem como controlar territórios chave", disse o porta-voz do teatro de operações oriental do Exército chinês, Li Xi.

. Outras áreas também visavam as ilhasde Taiwan, que estão próximas do continente chinês.Os dois dias de exercícios, que também incluíram o bombardeamento simulado de navios estrangeiros, começaram três dias depois de Lai ter tomado posse na segunda-feira. Taipé condenou as ações de Pequim.O Governo e o povo de Taiwan rejeitam a perspetiva de um domínio chinês, mas o Governo de Xi Jinping não excluiu o uso da força para conquistar a ilha. Os serviços secretos ocidentais afirmam que o presidente chinês disse ao Exército Popular de Libertação para ser capaz de efetuar uma invasão até 2027.A Reuters, que cita um responsável pela segurança de Taiwan, afirma que os. O mesmo funcionário disse que oe que cerca de 24 aviões de guerra se aproximaram "perto" de Taiwan, masNa quinta-feira, o exército Chinês revelou que as manobras estão a decorrer "no Estreito de Taiwan, a norte, sul e leste da ilha de Taiwan, bem como nas zonas em torno das ilhas de Kinmen, Matsu, Wuqiu e Dongyin", que se situam na proximidade imediata da costa oriental chinesa.

A primeira cadeia de ilhas refere-se à área que se estende do Japão a Taiwan, às Filipinas e ao Bornéu, cercando os mares costeiros da China.

A CCTV avança que, o navio chinês Nantong efetuou patrulhas de prontidão de combate e missões de exercícios práticos no Estreito de Taiwan, com o navio taiwanês Zheng He a seguir 0,6 milhas náuticas atrás.

Esta sexta-feira, o ELP mostrou um vídeo animado na sua conta da rede social WeChat de mísseis a serem lançados contra Taiwan a partir do solo, do ar e do mar, que depois atingiram as cidades de Taipei, Kaohsiung e Hualien em bolas de fogo. A CCTV revelou mais tarde que a China encenou ataques simulados com mísseis contra Taiwan, usando dezenas de mísseis.

, mas até agora os exercícios são menores em escala do que os realizados em 2022 e 2023. Pequim não declarou nenhuma zona de exclusão aérea e não foi utilizado fogo real, exceto em áreas de treino no continente chinês, segundo Taiwan.O Ministério chinês da Defesa revelou ainda que foram enviados 19 navios de guerra ao redor do perímetro de Taiwan, 16 navios da polícia marítima e 49 aviões de guerra, dos quais 35 cruzaram a linha mediana, a fronteira de facto entre a China e Taiwan.

Lai Ching-te confiante nas forças armadas de Taiwan

Em reação às manobras militares chinesas, Taiwan enviou jatos, colocou as suas forças em alerta e deslocou sistemas de mísseis anti-navio para as zonas costeiras.Lai tomou posse como presidente de Taiwan na segunda-feira, depois de ter ganho as eleições democráticas de janeiro. Lai e a sua antecessora, Tsai Ing-wen, pertencem ao Partido Democrático Progressista (DPP), pró-soberania, que Pequim considera separatista.

O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan disse na quinta-feira que enviou "forças marítimas, aéreas e terrestres em resposta (...) para defender a liberdade, a democracia e a soberania" da ilha e garantiu que "todos os oficiais e soldados do exército nacional estão preparados para a guerra".

Esta sexta-feira,Segundo o Ministério, foram detetados 49 aviões militares chineses, 19 da marinha e sete navios da guarda costeira. Dos aviões, 28 atravessaram a linha mediana do estreito, que em tempos serviu de barreira não oficial, embora a China diga que não a reconhece.Um oficial de relações públicas da 7ª Frota da Marinha dos Estados Unidos disse que o país está atento a "todas as atividades" no Indo-Pacífico e leva "muito a sério" a responsabilidade de impedir a agressão na região.Taiwan e os Estados Unidos não têm uma relação diplomática oficial, uma vez que Washington reconhece formalmente Pequim, mas é obrigado por lei a fornecer a Taiwan os meios para se defender e é o mais importante apoiante internacional da ilha.O território de 23 milhões de habitantes opera como uma entidade política soberana, com diplomacia e exército próprios, apesar de oficialmente não ser independente. Pequim considera a ilha uma província sua, que deve ser reunificada, pela força, caso seja necessário.O Governo derrotado da República da China fugiu para Taiwan em 1949, depois de perder uma guerra civil para os comunistas de Mao Zedong, que fundaram a República Popular da China.

A República da China continua a ser o nome oficial de Taiwan, embora apenas 12 países a reconheçam diplomaticamente, na sua maioria pequenas nações em desenvolvimento, como Palau e Guatemala.