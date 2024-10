Ataques israelitas contra forças da ONU são "intoleráveis" e não devem ser repetidos

"Condeno o facto de ter havido disparos contra um local das Nações Unidas, que feriu dois capacetes azuis, o que constitui uma violação do direito internacional humanitário", declarou o secretário-geral da ONU à imprensa durante uma cimeira no Laos.

Dois soldados indonésios ficaram ligeiramente feridos na quinta-feira, quando uma torre de vigia do quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) caiu de uma torre de vigia em Naqoura, no sul do país, derrubada por tiros do exército israelita.

Entretanto, hoje, pelo menos mais dois capacetes azuis, desta vez nacionais do Sri Lanka, ficaram feridos num novo ataque israelita contra a sede da missão de paz da ONU no Líbano.

De acordo com a agência de notícias libanesa NNA, o ataque ocorreu quando um "tanque inimigo Merkava [supostamente israelita] atacou uma das torres da FINUL na rodovia que liga Tiro a Naquora (sul), em frente ao posto de controlo do exército libanês, ferindo dois soldados do batalhão do Sri Lanka".

O meio de comunicação estatal indicou que "as forças inimigas dispararam um projétil de artilharia na entrada principal da sede da UNIFIL em Naqoura, causando danos".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros libanês já condenou os novos disparos israelitas contra uma posição das forças de manutenção da paz do Sri Lanka, um dia depois de um protesto diplomático após um disparo semelhante ter ferido dois indonésios.

Em comunicado, o ministério condena "com a maior veemência os disparos intencionais e sistemáticos do exército israelita contra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, o último dos quais teve como alvo (...) a base do Sri Lanka, causando feridos".

Israel não reagiu a esta informação, nem a FINUL comentou ainda este novo incidente, que aconteceu cerca de 24 horas depois de dois outros soldados da paz terem sido feridos num incidente semelhante.

O exército israelita admitiu na quinta-feira ter realizado disparos perto da base das forças de manutenção da paz das Nações Unidas em Naqoura.

A FINUL informou também na quinta-feira que soldados israelitas abriram fogo contra uma posição dos capacetes azuis em Naqoura, onde foi atingida a entrada de um `bunker` onde se refugiavam tropas internacionais, ficando danificados vários veículos e um sistema de comunicação.

Estes incidentes ocorreram depois de soldados israelitas terem disparado "deliberadamente" contra câmaras de vigilância nesse mesmo posto na quarta-feira, segundo a missão da ONU.

Também na quarta-feira, uma terceira posição da FINUL foi alvo de fogo "deliberado" do exército israelita, causando mais danos materiais.

Há dez dias, Israel iniciou uma série de operações terrestres em zonas "limitadas" do território libanês perto da fronteira comum, coincidindo com uma intensa campanha de bombardeamentos contra aquela região, assim como no leste do Líbano e nos subúrbios de Beirute.