Os serviços de informação dos Estados Unidos confirmam que a célula terrorista por detrás do ataque é o ISIS-K. Trata-se do ramo afegão e uma das forças mais violentas do autoproclamado Estado Islâmico.

Este grupo tem um histórico de ataques, principalmente contra mesquitas, dentro e fora do Afeganistão.



No início do mês, os Estados Unidos já tinham alertado a Rússia para um eventual atentado terrorista em Moscovo.