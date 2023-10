Atentado marca visita a Bruxelas. Marcelo quer "unidade e rapidez" da Europa em relação a Israel e Hamas

Marcelo condenou o ataque terrorista do Hamas a Israel e mostrou preocupação com as vítimas dos conflitos "dos dois lados".À saída do jantar oferecido pelos reis ao presidente da República, a eclosão de um atentado levou as autoridades belgas, por segurança, a indicar a Marcelo Rebelo de Sousa a necessidade de regressar ao hotel em vez de ir ver a um estabelecimento comercial português o jogo entre as seleções de Portugal e da Bósnia-Herzgovina.





Pelo menos duas pessoas morreram baleadas na capital belga e o atirador ainda não foi detido pela polícia: "Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver", disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.



O motivo do atentado, de acordo com a informação que chegou aos ouvidos de Marcelo, terá sido religioso e relacionado com a polémica da queima de livros do Corão que tem abalado a relação entre a Suécia e diversos países muçulmanos.



Marcelo considerou por isso prematuro estabelecer qualquer relação do atentado com o conflito que decorre entre o Israel e o Hamas.



A reunião do Conselho Europeu esta terça-feira foi também tida por Marcelo como "muito importante", sublinhando a necessidade da Europa agir "em unidade" e de influenciar "o que pode vir a passar-se".



"Este é mais um desafio", numa época de "mudança de poderes", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando que a Europa deve agir "com unidade, com rapidez, antecipação e capacidade de previsão dos acontecimentos". "Penso que é isso que interessa aos europeus e ao mundo" referiu.



O presidente pensa terça-feira seguir a agenda marcada.