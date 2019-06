Atentados na Tunísia visam esquadras e polícias

RTP27 Jun, 2019, 12:18 / atualizado em 27 Jun, 2019, 12:38 | Mundo

Um primeiro bombista suicida fez-se explodir junto a uma patrulha da polícia, na rua Charles de Gaulle no centro da capital. Um polícia morreu, e pelo menos outro e mais três civis ficaram feridos, revelou o Ministério do Interior tunisino.



Cerca de uma hora depois, outro bombista explodiu junto à esquadra do bairro de al-Qarjani, ferindo quatro pessoas.





Ambas as áreas dos atentados foram isoladas pelas forças de segurança, sob pesada vigilância.







O Governo tunisino tem enfrentado grupos militantes junto à fronteira com a Argélia desde a revolta da Primavera Árabe de 2011, que derrubou o líder autocrático Zine Abidine Ben Ali. A elevada taxa de desemprego tem igualmente provocado agitação social.



O ano de 2015 ficou marcado por uma vaga de atentados que visaram especialmente pontos turísticos, incluindo um museu na capital e uma praia em Sousse, que fizeram vários mortos.







Um terceiro ataque atingiu a guarda presidencial em Tunes, matando 12 pessoas. O grupo islamita Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade e o Governo tunisino decretou o estado de emergência em novembro desse ano.





Apesar da segurança ter melhorado desde então, os atentados refletiram-se especialmente no turismo, agravando a crise económica que a Tunísia atravessa.





Em outubro passado a relativa acalmia de anos recentes foi interrompida quando uma mulher se fez explodir no centro de Tunes, ferindo 15 pessoas, entre as quais 10 polícias.







O início do ano de 2018 assistiu igualmente a manifestações e protestos violentos contra a austeridade, que abalaram Tunes durante três dias, em janeiro. Mais de 200 pessoas foram detidas.