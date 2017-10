"Atingimos uma situação limite" afirmou Rajoy em Bruxelas

Graça Andrade Ramos - RTP20 Out, 2017, 17:30 / atualizado em 20 Out, 2017, 17:41 | Mundo

"As medidas de amanhã serão acordadas com o PSOE, Ciudadanos e Governo. O objetivo das medidas é regressar ao cumprimento da lei, porque não pode haver uma parte do país onde a lei não existe e não se aplique. E ao mesmo tempo queremos voltar à normalidade", disse Rajoy no final da Cimeira da União Europeia, em Bruxelas.



"Fomos muito prudentes, pensamos muito nas coisas, advertimos e avisamos, mas não se pode aceitar que um Governo não cumpra a lei sabendo que o está a fazer", referiu.



"É complicado quando se faz tábua rasa da lei e do estado de direito, se ignoram as leis e se fazem referendos sem garantias" referiu Rajoy. "Atingimos uma situação limite", acrescentou, sublinhando que o seu gabinete fez tudo "para não chegar a uma situação difícil".



De acordo com Mariano Rajoy, a forma de agir de Puigdemont tornou-lhe impossível aceitar os resultados do referendo de 1 de outubro, que deu a vitória à independência apesar de realizado à revelia de Madrid.



O primeiro ministro espanhol referiu que tentou por todos os meios desbloquear a situação com o presidente do Governo regional catalão, Carles Puigdemont, mas em vão: "não me deram alternativa".



Apoio europeu

Catalães levantam dinheiro

Eleições, o fim "lógico"

Está marcada já para amanhã uma reunião de emergência do Conselho de Ministros para estudar os meios a que Madrid irá recorrer para re-estabelecer o controlo central na província. A lista de medidas a apresentar amanhã deverá depois ser aprovada pelo Senado em finais de outubro.

"Quando se aceita que mandem os radicais sucede o que está a contecer neste momento", defendeu. De fora está, para já, uma alternativa musculada."A aplicação do artigo 155 não pressupõe o uso da força. É um instrumento ao abrigo da Constituição e similar ao de outros países europeus. No limite, se for temporal, não está está determinado mas importa recuperar a legalidade institucional", referiu o chefe de Governo.Rajoy fechou igualmente a porta a um recuo no último momento. "O 155 vai ser invocado amanhã. O Governo fez muitos esforços para que existisse uma saída, pediu apenas uma coisa, um sím ou não a haver uma declaração de independência. Deu um prazo e ainda outro e fui criticado por não agir", recordou."Estamos nesta situação porque quiseram aqui chegar e o Conselho de Ministros tomará as medidas para recuperar a legalidade. Não é um problema de áreas, estamos na Europa, há valores e principios", rematou.O líder espanhol não invocou oficialmente o assunto da Catalunha na cimeira europeia nem pediu uma declaração conjunta dos seus homólogos sobre o diferendo. Prefere manter esta questão um problema interno.A crise não deixa de preocupar a União Europeia, abalada com a saída da Grã-Bretanha e apreensiva com as ondas de choque causadas pela questão na moeda única, o euro.Com exceção do primeiro ministro belga, Charles Michel, devido a um diferendo diplomático com Madrid, o apoio oficioso a Rajoy dos outros líderes europeus terá sido praticamente unânime durante a cimeira, com a chanceler alemã Angela Merkel e o Presidente francês Emmanuel Macron à cabeça.Foi nesses termos que a questão catalã foi referida, em contraste com o silêncio de Rajoy. "Apoiamos o Governo espanhol", afirmou Macron quinta-feira, adiantando que os líderes deveriam emitir uma declaração conjunta no final da cimeira.Terá sido o próprio Governo espanhol a vetar esta iniciativa, de acordo com o jornal El Mundo. O executivo de Rajoy reconhece que o problema existe, é evidente que a Catalunha ganhou esse foco, mas resiste a dar-lhe mais importância por preferir considera-lo um assunto interno sobre o qual "não existe nenhum interesse em que seja um assunto formal do Conselho", refere o jornal.O próprio Presidente do Conselho, Donald Tusk, admitiu a sua "preocupação" sobre a Catalunha mas deixou que "não havia espaço para a intervenção" da UE em qualquer mediação sobre o problema, acrescenta o El Mundo.Tusk evitou igualmente comentar a aplicação do artigo 155 da Constituição e sublinhou, "todos temos as nossas emoções, opiniões e valorações mas formalmente não há espaço para uma intervenção da UE".Ao longo de todo o dia de hoje o executivo espanhol deverá elaborar a proposta a ser apresentada amanhã. Entre as medidas poderá constar a organização de eleições antecipadas, uma prerrogativa do Governo catalão que Madrid poderá chamar a si.Barcelona não deverá aceitar facilmente tais manobras. O presidente da região, Carles Puigdemont, avisou ontem que o seu Parlamento poderá votar uma declaração unilateral de independência devido a alegada falta de diálogo com o Estado.Já esta manhã, centenas de catalães protestaram de uma forma inovadora levantando dinheiro das contas bancárias, de forma a denunciar a "repressão" de Madrid e a transferência das sedes sociais de bancos para fora da região, devido à incerteza e para pressionar o Governo catalão a recuar.Muitos dos levantamentos em massa são simbólicos. "É uma forma de protesto", referiu à Agência France Presse Roser Cobos, uma advogada de 42 anos que levantou pelas 08h00 da manhã 1.714 euros, numa referência à data da queda de Barcelona perante as tropas do rei Felipe V.Ao invocar o artigo 155 da Constituição espanhola Madrid pretende suspender o Governo regional, assumindo diretamente a gestão da região autónoma. Deverá depois propor a organização de eleições antecipadas a partir de janeiro.Rajoy obteve o apoio do PSOE, o principal partido de oposição, e dos liberais, em nome de um "pacto nacional pela unidade". Os socialistas, os primeiros a referir-se à eventualidade de eleições antecipadas em janeiro próximo na Catalunha, deverão apoiar medidas especiais para impor à região o governo central e tirar o tapete aos líderes independentistas catalães.O apoio do PSOE tem uma única ressalva, limitar ao máximo a intervenção do Estado na questão. "O prestígio do nosso estado de direito está em jogo", afirmou a líder socialista Carmen Calvo.Rajoy procurou um consenso o mais alargado possível antes de invocar o artigo 155 pela primeira vez em quatro décadas de democracia espanhola. Apesar da convocação de eleições regionais antecipadas não ter sido oficialmente mencionada para já, essa deverá vir a ser a proposta mais relevante, adiantaram fontes do executivo."O fim lógico do processo seriam novas eleições estabelecidas dentro da lei", referiu Inigo Mendez de Vigo, porta-voz do Governo, em conferência de imprensa.As autoridades catalãs têm-se negado a renunciar à possibilidade de declarar a independência, com Carles Puigdemont aapoiar-se nos resultados do referendo de dia 1 de outubro, onde o sim à secessão de Espanha recolheu 90 por cento dos votos.O referendo não foi reconhecido pelo Governo madrileno, que tentou impedir a sua realização de várias formas. Apenas 43 por centos dos eleitores terão participado na consulta e os opositores à independência terão ficado em casa.