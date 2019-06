Atirador de Christchurch declara-se inocente

RTP14 Jun, 2019, 12:11 / atualizado em 14 Jun, 2019, 12:12 | Mundo

Numa transmissão audiovisual desde a prisão onde Tarrant se encontra, o advogado de defesa, Shane Tait, comunicou que o seu cliente se declara "não culpado de todas as acusações". O vídeo, transmitido em direto para o tribunal, provocou grande choque nos familiares das vítimas, que estavam presentes.



Brenton Tarrant, de 29 anos, foi detido no dia 15 de março pelo envolvimento no tiroteio na mesquita de Al Noor e no Centro Islâmico de Linwood, na cidade de Christchurch.





Tarrant terá entrado primeiramente na mesquita, assassinando 42 pessoas durante a hora de oração.





O ataque foi transmitido em direto no Facebook, através de uma câmara colocada na sua cabeça. Seguidamente, conduziu durante cerca de cinco quilómetros até Linwood, onde matou mais sete pessoas. No total, o atirador assassinou 51 pessoas e feriu outras 50.



O autoproclamado "supremacista branco" e militante de extrema-direita escreveu um manifesto, em que explicava as intenções por trás do ataque.



Desde então, Brenton Tarrant encontra-se em regime solitário na prisão de Auckland em Paremoremo, considerada a pior do país, e já compareceu em tribunal por três vezes. Foi sujeito a uma avaliação psiquiátrica solicitada pelo juiz, para determinar se estaria em condições para ser julgado.



O julgamento foi marcado para o dia 4 de maio de 2020. Estima-se que se prolongue, no mínimo, por seis semanas.