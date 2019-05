Atirador de Christchurch acusado de terrorismo

RTP21 Mai, 2019, 09:56 / atualizado em 21 Mai, 2019, 10:03 | Mundo

As autoridades neozelandesas indicaram em comunicado que Breton Tarrant foi acusado de “se envolver num ato terrorista”.



A 15 de março, Tarrant atacou sozinho duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, armado com armas semiautomáticas, atingindo muçulmanos. Do ataque, transmitido em direto no Facebook, resultaram 51 mortos e dezenas de feridos."A acusação alegará que foi cometido um ato terrorista em Christchurch", disse o comissário de polícia, Mike Bush, na mesma nota.





O atirador, de nacionalidade australiana, já tinha sido acusado de homicídio e de 40 crimes de tentativa de homicídio, depois dos ataques de 15 de março.



Esta acusação foi a primeira sob a legislação de repressão ao terrorismo da Nova Zelândia, introduzida em 2002, após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.







Juristas citados pela Reuters consideram que a condenação por envolvimento em atos terroristas não faria muita diferença, uma vez que as acusações de assassinato atraem uma pena máxima mais alta. No entanto, a acusação de terrorismo foi, provavelmente, adicionada para “refletir o impacto traumático”.



"A acusação de ato de terrorismo é sobre o reconhecimento do dano à comunidade e aos indivíduos prejudicados que estavam presentes, mas que não foram fisicamente feridos ou mortos", explicou à Reuters Graeme Edgeler, advogado e comentador.





Tarrant está preso desde abril e irá comparecer novamente em tribunal no próximo dia 14 de junho, tendo sido sujeito a uma avaliação psiquiátrica para determinar se estaria em condições para ser julgado.





Na altura, o “autoproclamado supremacista branco” deixou um manifesto onde explicava as suas intenções antes do ataque e transmitiu em direto nas redes sociais o tiroteio.

Acusações geram debate

Os ataques de 15 de março foram dos mais mortíferos de sempre na Nova Zelândia e levaram ao consenso entre os deputados no sentido de banir as armas semiautomáticas de tipo militar.







Segundo a BBC, está a decorrer um debate na Nova Zelândia relativamente à decisão de tratar do caso dos ataques de Christchurch “sob as leis de antiterrorismo”. Teme-se que, desta forma, venham a nascer plataformas para visões extremistas.





Brenton Tarrant foi acusado de atingir homens, mulheres e crianças que rezavam nas duas mesquitas de Christchurch: a mesquita de Al Noor e o Centro Islâmico de Linwood.



A polícia notificou cerca de 200 familiares das vítimas dos ataques e alguns sobreviventes sobre as acusações.