Ativista Bárbara Veiga luta contra a pesca ilegal e o "mar" de plásticos nos oceanos

António Antunes - RTP

Bárbara Veiga é ativista ambiental. Desde os 14 anos que se dedica a projetos relacionados com a proteção do mar. Viveu sete anos num barco onde lutou contra a pesca ilegal e viu como se movimentam as ilhas de plástico no oceano.